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В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 03.08.2024 (обновлено: 12:30 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/pozhar-1963844649.html
В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры
В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2024
В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры
Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:22
2024-08-03T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
винницкая область
украина
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram-канале. "Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в ночь на субботу в Винницкой области. Первая замглавы обладминистрации Наталья Заболотная заявила, что повреждения получил объект инфраструктуры.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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в мире, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры

В Винницкой области после взрывов загорелся объект критической инфраструктуры

© Фото : ГСЧС УкраиныПожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области
Пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram-канале.
"Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в ночь на субботу в Винницкой области. Первая замглавы обладминистрации Наталья Заболотная заявила, что повреждения получил объект инфраструктуры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВинницкая областьУкраина
 
 
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