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В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры
В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2024
В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры
Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:22
2024-08-03T12:22
2024-08-03T12:30
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Масштабный пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram-канале. "Винницкая область… возник масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры", - говорится в сообщении. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в ночь на субботу в Винницкой области. Первая замглавы обладминистрации Наталья Заболотная заявила, что повреждения получил объект инфраструктуры.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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в мире, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
В Винницкой области вспыхнул сильный пожар на объекте инфраструктуры
В Винницкой области после взрывов загорелся объект критической инфраструктуры