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В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:06 03.08.2024 (обновлено: 11:52 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/pozhar-1963827316.html
В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА
В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024
В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА
Из-за атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом, сообщил глава местной администрации Владимир Савин в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:06
2024-08-03T11:52
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
каменский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Из-за атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом, сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале.&quot;В результате атаки шести БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7&quot;, — написал он.При этом никто не пострадал, добавил Савин.По его информации, службы экстренного реагирования ликвидируют пожар. На месте работают более 90 человек и 33 единицы техники. Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, каменский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Каменский район
В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

Савин: в Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

© Фото : соцсетиПожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА
Пожар в Каменском районе Ростовской области после атаки БПЛА - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : соцсети
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Из-за атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом, сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале.
«

"В результате атаки шести БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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При этом никто не пострадал, добавил Савин.
По его информации, службы экстренного реагирования ликвидируют пожар. На месте работают более 90 человек и 33 единицы техники.
Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьКаменский район
 
 
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