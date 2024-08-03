https://ria.ru/20240803/pozhar-1963827316.html

В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024

В Ростовской области загорелись емкости с топливом после атаки БПЛА

Из-за атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом, сообщил глава местной администрации Владимир Савин в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:06

2024-08-03T09:06

2024-08-03T11:52

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

каменский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг — РИА Новости. Из-за атаки украинских беспилотников в Каменском районе Ростовской области загорелись емкости с топливом, сообщил глава местной администрации Владимир Савин в Telegram-канале."В результате атаки шести БПЛА в 02:21 повреждения получили емкости с топливом с последующим возгоранием на территории базы № 7", — написал он.При этом никто не пострадал, добавил Савин.По его информации, службы экстренного реагирования ликвидируют пожар. На месте работают более 90 человек и 33 единицы техники. Как заявили в Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 75 беспилотников, из них 36 — над Ростовской областью. По словам губернатора Василия Голубева, получили повреждения складские объекты в Каменском и Морозовском районах, жертв и пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

ростовская область

каменский район

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происшествия, ростовская область, каменский район