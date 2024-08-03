https://ria.ru/20240803/postradavshiy-1963867827.html

При детонации суббоеприпаса в Горловке пострадал мирный житель

При детонации суббоеприпаса в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.08.2024

При детонации суббоеприпаса в Горловке пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в Горловке в результате детонации выпущенного украинскими войсками неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, сообщает представительство РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:40

2024-08-03T15:40

2024-08-03T15:40

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Мирный житель пострадал в Горловке в результате детонации выпущенного украинскими войсками неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о серии обстрелов Горловки со стороны украинских войск. "В результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса (в населённом пункте Озеряновка в Горловке - ред.) ранен мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240731/zapad-1963028353.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол, происшествия