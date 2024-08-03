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Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле
Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле - РИА Новости, 03.08.2024
Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле
Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:24
2024-08-03T01:24
2024-08-03T01:24
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке. "В связи с ростом региональной напряженности посольство США в Иерусалиме постоянно и внимательно следит за ситуацией в сфере безопасности. Посольство США напоминает гражданам США о постоянной необходимости проявлять осторожность и повышенную осведомленность в вопросах личной безопасности (включая знание местонахождения ближайшего убежища), поскольку инциденты, связанные с безопасностью, включая минометный и ракетный обстрел, вторжение беспилотных летательных аппаратов зачастую происходят без какого-либо предупреждения", - говорится в заявлении. Власти США предупреждают, что не смогут помочь своим гражданам с бронированием билетов в случае, если их рейсы будут отменены из-за напряженной ситуации. Ранее в субботу Пентагон сообщил, что на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке США вносят коррективы в расстановку своих сил, страна направляет в регион новую авианосную ударную группу, а также развернет там дополнительные системы противоракетной обороны.
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в мире, сша, иерусалим, ближний восток, министерство обороны сша
В мире, США, Иерусалим, Ближний Восток, Министерство обороны США
Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле
Посольство США в Иерусалиме предупредило граждан о рисках пребывания в Израиле