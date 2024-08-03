https://ria.ru/20240803/posolstvo-1963803279.html

Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле

Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле - РИА Новости, 03.08.2024

Посольство США предупредило американцев о рисках пребывания в Израиле

Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:24

2024-08-03T01:24

2024-08-03T01:24

в мире

сша

иерусалим

ближний восток

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Посольство США в Иерусалиме выпустило предупреждение американским гражданам о рисках пребывания в Израиле на фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке. "В связи с ростом региональной напряженности посольство США в Иерусалиме постоянно и внимательно следит за ситуацией в сфере безопасности. Посольство США напоминает гражданам США о постоянной необходимости проявлять осторожность и повышенную осведомленность в вопросах личной безопасности (включая знание местонахождения ближайшего убежища), поскольку инциденты, связанные с безопасностью, включая минометный и ракетный обстрел, вторжение беспилотных летательных аппаратов зачастую происходят без какого-либо предупреждения", - говорится в заявлении. Власти США предупреждают, что не смогут помочь своим гражданам с бронированием билетов в случае, если их рейсы будут отменены из-за напряженной ситуации. Ранее в субботу Пентагон сообщил, что на фоне нарастающих трений на Ближнем Востоке США вносят коррективы в расстановку своих сил, страна направляет в регион новую авианосную ударную группу, а также развернет там дополнительные системы противоракетной обороны.

https://ria.ru/20240803/ssha-1963801901.html

сша

иерусалим

ближний восток

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в мире, сша, иерусалим, ближний восток, министерство обороны сша