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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 03.08.2024
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09:00 03.08.2024 (обновлено: 09:01 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/pogoda-1963825366.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 03.08.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:00
2024-08-03T09:01
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион останется под влиянием периферии циклона, который медленно и постепенно теряет свои силы. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. В ранние утренние часы возможно сохранение очагов туманов. Днем в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление в течение дня будет слабо расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются кратковременные дожди и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столичный регион останется под влиянием периферии циклона, который медленно и постепенно теряет свои силы. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. В ранние утренние часы возможно сохранение очагов туманов. Днем в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление в течение дня будет слабо расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 740 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
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