https://ria.ru/20240803/pogoda-1963825366.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 03.08.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:00

2024-08-03T09:00

2024-08-03T09:01

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столичный регион останется под влиянием периферии циклона, который медленно и постепенно теряет свои силы. В Москве и окрестностях ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. В ранние утренние часы возможно сохранение очагов туманов. Днем в Москве плюс 22 - плюс 24 градуса, по области от плюс 20 до плюс 25", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление в течение дня будет слабо расти, но пока показания барометров остаются ниже нормы, они составят 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240801/sinoptik-1963353484.html

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общество, москва, михаил леус, погода