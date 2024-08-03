https://ria.ru/20240803/patsienty-1963871915.html
В Мытищах сотрудники реабилитационного центра удерживали пациентов без еды
В Мытищах сотрудники реабилитационного центра удерживали пациентов без еды - РИА Новости, 03.08.2024
В Мытищах сотрудники реабилитационного центра удерживали пациентов без еды
В Мытищах сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали пациентов с алкогольной и наркотической зависимостями и не давали им еды, сообщило управление... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:19
2024-08-03T16:19
2024-08-03T16:57
происшествия
россия
мытищи
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Мытищах сотрудники реабилитационного центра насильно удерживали пациентов с алкогольной и наркотической зависимостями и не давали им еды, сообщило управление СК России по Московской области в Telegram-канале. По полученным данным, речь идет об организации "Вектор жизни", где с мая 2023 по август 2024 года под видом оказания услуг незаконно удерживали людей. К ним применяли физическую силу и не кормили."Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции после написания заявления одним из пациентов центра. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", — заявили в ведомстве.Двум работникам учреждения предъявили обвинения по статье "Незаконное лишение свободы".
https://ria.ru/20240708/moskva-1958203941.html
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мытищи
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происшествия, россия, мытищи, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Мытищи, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Мытищах сотрудники реабилитационного центра удерживали пациентов без еды
СК: в Мытищах сотрудники реабилитационного центра незаконно удерживали пациентов