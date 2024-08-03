https://ria.ru/20240803/otravlenie-1963876664.html

В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере

В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере - РИА Новости, 03.08.2024

В Калининградской области возбудили дело после отравления детей в лагере

Уголовное дело возбуждено после массового отравления детей в лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T17:02

2024-08-03T17:02

2024-08-03T17:02

происшествия

здоровье - общество

калининградская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после массового отравления детей в лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, сообщает пресс-служба регионального СК. По предварительным данным, в период с 27 июля по 3 августа в результате ненадлежащей организации питания 32 подростка в возрасте от 10 до 16 лет, отдыхающиё в лагере, заболели острой кишечной инфекцией. Пятерых из них госпитализировали, остальным оказана необходимая медицинская помощь. "Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском лагере "Огонек" в городе Светлогорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работают следователи регионального управления Следственного комитета, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств произошедшего. Как ранее сообщали в управлении Роспотребнадзора Калининградской области, специалисты ведомства приступили к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту группового заболевания острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонек" в Светлогорске. Эксперты взяли в лагере пробы воды, продуктов питания, готовой пищи, обследовали сотрудников и заболевших детей. В ведомстве отметили, что установлены факты нарушения противоэпидемического режима. В частности, не приняты необходимые меры по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции. Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере "Огонек" с субботы. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале так же сообщил, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонёк" под контролем администрации Калининграда, Роспотребнадзора и министерство образования.

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https://ria.ru/20240717/otravlenie-1960163004.html

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происшествия, здоровье - общество, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)