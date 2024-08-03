https://ria.ru/20240803/oproverzhenie-1963866723.html

Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины

Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины - РИА Новости, 03.08.2024

Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины

Адвокаты замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка опровергли РИА... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:32

2024-08-03T15:32

2024-08-03T15:39

происшествия

тюменская область

москва

александр чернов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Адвокаты замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка опровергли РИА Новости информацию о признании вины их подзащитными по делу о взятке. Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что Гоцык и Вахрин признали вину при предъявлении им обвинения и допроса в качестве обвиняемых. "Указанные утверждения не соответствуют действительности. На протяжении всего следствия, обвиняемые Вахрин В.М. и Гоцык А.В. неоднократно заявляли не только о своей невиновности, но и об отсутствии события преступления",- сообщил адвокат Альберт Зайцев, предоставляющий в суде интересы Гоцыка. Адвокат уточнил, что ранее при рассмотрении в Басманном суде Москвы ходатайства о продлении срока содержания под стражей фигурантам, они заявили о своей невиновности и просили суд избрать в отношении них меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. А следователь указал, что Гоцык вину не признал. "Также, адвокатами Вахрина и Гоцыка было сообщено суду, что обвиняемые были допрошены только один раз, а от проведения дополнительных допросов следователь уклоняется",- добавил Зайцев. Адвокат Вахрина Александр Чернов также опроверг РИА Новости информацию о признании вины его подзащитным и назвал распространенную информацию "попыткой оказать давление с учетом отсутствия доказательств вины у следствия". "Обвинение является надуманным, состав преступления отсутствует. Причиной уголовного преследования Вахрина стала его деятельность по выявлению многомиллионных хищений в сфере капремонта жилых домов в Тюменской области и также действия по пресечению хищений и возврате похищенного в бюджет",- рассказал защитник. По словам Чернова, антикоррупционная деятельность Вахрина "вылилась в уголовного преследование его самого, что позволило устранить препятствие и продолжить хищение бюджетных средств". Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО. Им вменили получение взятки в особо крупном размере и дачу взятки соответственно. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. В суде Вахрин сообщил, что не уволен со своей должности.

https://ria.ru/20240802/vzyatka-1963753367.html

https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html

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тюменская область

москва

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происшествия, тюменская область, москва, александр чернов