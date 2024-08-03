Рейтинг@Mail.ru
Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 03.08.2024 (обновлено: 15:39 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/oproverzhenie-1963866723.html
Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины
Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины - РИА Новости, 03.08.2024
Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины
Адвокаты замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка опровергли РИА... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:32
2024-08-03T15:39
происшествия
тюменская область
москва
александр чернов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961375036_0:0:1164:655_1920x0_80_0_0_fab6a019e4a40677d0c8d61630df4486.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Адвокаты замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка опровергли РИА Новости информацию о признании вины их подзащитными по делу о взятке. Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что Гоцык и Вахрин признали вину при предъявлении им обвинения и допроса в качестве обвиняемых. "Указанные утверждения не соответствуют действительности. На протяжении всего следствия, обвиняемые Вахрин В.М. и Гоцык А.В. неоднократно заявляли не только о своей невиновности, но и об отсутствии события преступления",- сообщил адвокат Альберт Зайцев, предоставляющий в суде интересы Гоцыка. Адвокат уточнил, что ранее при рассмотрении в Басманном суде Москвы ходатайства о продлении срока содержания под стражей фигурантам, они заявили о своей невиновности и просили суд избрать в отношении них меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. А следователь указал, что Гоцык вину не признал. "Также, адвокатами Вахрина и Гоцыка было сообщено суду, что обвиняемые были допрошены только один раз, а от проведения дополнительных допросов следователь уклоняется",- добавил Зайцев. Адвокат Вахрина Александр Чернов также опроверг РИА Новости информацию о признании вины его подзащитным и назвал распространенную информацию "попыткой оказать давление с учетом отсутствия доказательств вины у следствия". "Обвинение является надуманным, состав преступления отсутствует. Причиной уголовного преследования Вахрина стала его деятельность по выявлению многомиллионных хищений в сфере капремонта жилых домов в Тюменской области и также действия по пресечению хищений и возврате похищенного в бюджет",- рассказал защитник. По словам Чернова, антикоррупционная деятельность Вахрина "вылилась в уголовного преследование его самого, что позволило устранить препятствие и продолжить хищение бюджетных средств". Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО. Им вменили получение взятки в особо крупном размере и дачу взятки соответственно. Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году. В суде Вахрин сообщил, что не уволен со своей должности.
https://ria.ru/20240802/vzyatka-1963753367.html
https://ria.ru/20240802/peterburg-1963748729.html
https://ria.ru/20240731/arest-1963218593.html
тюменская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961375036_22:0:895:655_1920x0_80_0_0_285ed51a6ea9614fca5af9ba8b498d3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, москва, александр чернов
Происшествия, Тюменская область, Москва, Александр Чернов
Адвокаты Вахрина и Гоцыка опровергли сообщения о признании ими вины

Защита Вахрина и Гоцыка опровергла данные о признании ими вины по делу о взятке

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗаместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Адвокаты замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора ООО "Специализированный застройщик Восток Девелопмент" Алексея Гоцыка опровергли РИА Новости информацию о признании вины их подзащитными по делу о взятке.
Ранее РИА Новости сообщили в правоохранительных органах, что Гоцык и Вахрин признали вину при предъявлении им обвинения и допроса в качестве обвиняемых.
Заместитель Губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
СК назвал сумму взятки, которую вменяют замгубернатора Тюменской области
2 августа, 18:33
"Указанные утверждения не соответствуют действительности. На протяжении всего следствия, обвиняемые Вахрин В.М. и Гоцык А.В. неоднократно заявляли не только о своей невиновности, но и об отсутствии события преступления",- сообщил адвокат Альберт Зайцев, предоставляющий в суде интересы Гоцыка.
Адвокат уточнил, что ранее при рассмотрении в Басманном суде Москвы ходатайства о продлении срока содержания под стражей фигурантам, они заявили о своей невиновности и просили суд избрать в отношении них меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. А следователь указал, что Гоцык вину не признал.
"Также, адвокатами Вахрина и Гоцыка было сообщено суду, что обвиняемые были допрошены только один раз, а от проведения дополнительных допросов следователь уклоняется",- добавил Зайцев.
Адвокат Вахрина Александр Чернов также опроверг РИА Новости информацию о признании вины его подзащитным и назвал распространенную информацию "попыткой оказать давление с учетом отсутствия доказательств вины у следствия".
Сотрудник ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Петербургского полицейского задержали по подозрению во взятке
2 августа, 18:05
"Обвинение является надуманным, состав преступления отсутствует. Причиной уголовного преследования Вахрина стала его деятельность по выявлению многомиллионных хищений в сфере капремонта жилых домов в Тюменской области и также действия по пресечению хищений и возврате похищенного в бюджет",- рассказал защитник.
По словам Чернова, антикоррупционная деятельность Вахрина "вылилась в уголовного преследование его самого, что позволило устранить препятствие и продолжить хищение бюджетных средств".
Басманный суд Москвы 8 июня отправил Вахрина и Гоцыка в СИЗО. Им вменили получение взятки в особо крупном размере и дачу взятки соответственно.
Вахрина назначили замгубернатора Тюменской области во вопросам ЖКХ в 2012 году.
В суде Вахрин сообщил, что не уволен со своей должности.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Суд отправил адвоката под домашний арест по обвинению в даче взятки
31 июля, 15:44
 
ПроисшествияТюменская областьМоскваАлександр Чернов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала