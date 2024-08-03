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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T20:04
2024-08-03T20:04
2024-08-03T20:06
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского района и Шебекинского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Новую угрозу ракетного обстрела объявили примерно через полчаса после отмены ракетной опасности на всей территории области."Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность