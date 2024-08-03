https://ria.ru/20240803/opasnost-1963870257.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T16:01

2024-08-03T16:01

2024-08-03T16:01

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 15.41 мск. Через 15 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

шебекино

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2024

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безопасность, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков