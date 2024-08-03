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В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T16:01
2024-08-03T16:01
2024-08-03T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 15.41 мск. Через 15 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино отменили ракетную опасность