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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:54
2024-08-03T15:54
2024-08-03T15:54
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Шебекино
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность