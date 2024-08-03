https://ria.ru/20240803/opasnost-1963853294.html
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:23
2024-08-03T13:23
2024-08-03T13:26
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Новая угроза ракетного обстрела объявлена спустя примерно 20 минут после отмены предыдущей."В Белгороде и Белгородском районе, в Шебекино и Шебекинском округе повторно запущена сирена ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили ракетную опасность
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность