https://ria.ru/20240803/opasnost-1963852007.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:14
2024-08-03T13:14
2024-08-03T13:14
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 12.49 мск, через 12 минут отменили угрозу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961875836.html
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белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Шебекинском округе отменили ракетную опасность