https://ria.ru/20240803/opasnost-1963840360.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:38
2024-08-03T11:38
2024-08-03T11:38
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_0:164:2768:1721_1920x0_80_0_0_3517983209826a6d0ee54c7cf99238ee.jpg
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Первая в субботу угроза обстрела была объявлена в 6:42 (мск) на 11 минут. О втором сигнале ракетной опасности сообщили в 11.15, через 12 минут был отбой тревоги. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728041415_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_01cc44880722088039b901cb45e57700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Шебекинском округе отменили ракетную опасность