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В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:38 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/opasnost-1963840360.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T11:38
2024-08-03T11:38
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Первая в субботу угроза обстрела была объявлена в 6:42 (мск) на 11 минут. О втором сигнале ракетной опасности сообщили в 11.15, через 12 минут был отбой тревоги. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород
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белгород, белгородский район, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Шебекинском округе отменили ракетную опасность

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Первая в субботу угроза обстрела была объявлена в 6:42 (мск) на 11 минут. О втором сигнале ракетной опасности сообщили в 11.15, через 12 минут был отбой тревоги.
«
"Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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