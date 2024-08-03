https://ria.ru/20240803/opasnost-1963840360.html

В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024

В Белгородской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T11:38

2024-08-03T11:38

2024-08-03T11:38

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность в Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском округе отменена, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Первая в субботу угроза обстрела была объявлена в 6:42 (мск) на 11 минут. О втором сигнале ракетной опасности сообщили в 11.15, через 12 минут был отбой тревоги. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вооруженные силы украины