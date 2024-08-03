https://ria.ru/20240803/opasnost-1963819522.html

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 03.08.2024

В Курской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:24

2024-08-03T08:24

2024-08-03T08:24

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Власти сообщили об опасности атаки БПЛА в 23.01 мск в пятницу. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал он. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 36 украинских беспилотников над Ростовской областью, восемь - над Курской, девять - над Белгородской, 17 - над Орловской, два над Рязанской областями и по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Кубанью, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность