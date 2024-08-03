https://ria.ru/20240803/opasnost-1963803442.html
В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:31
2024-08-03T01:31
2024-08-03T01:32
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в 1.04 по мск и продлилась 11 минут. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240803/opasnost-1963802389.html
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белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
В Белгородской области отменили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность