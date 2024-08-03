https://ria.ru/20240803/opasnost-1963802552.html
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:11
2024-08-03T01:11
2024-08-03T01:11
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240701/belgorodskaya_oblast-1956533403.html
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происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность