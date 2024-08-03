https://ria.ru/20240803/opasnost-1963802389.html

В Херсонской области отменили ракетную опасность

В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024

В Херсонской области отменили ракетную опасность

Ракетная опасность, объявленная в Геническом муниципальном округе Херсонской области 50 минут назад, отменена, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:09

2024-08-03T01:09

2024-08-03T01:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932593316_0:89:3086:1825_1920x0_80_0_0_bef2eb95f4190e1e34a1d9ac4a29f4d9.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в Геническом муниципальном округе Херсонской области 50 минут назад, отменена, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Сообщение о ракетной опасности в Геническом муниципальном округе появилось в 0.04 мск. "Отбой ракетной опасности: Генический муниципальный округ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240802/odessa-1963684167.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо