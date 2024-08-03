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В Херсонской области отменили ракетную опасность
В Херсонской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность, объявленная в Геническом муниципальном округе Херсонской области 50 минут назад, отменена, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:09
2024-08-03T01:09
2024-08-03T01:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность, объявленная в Геническом муниципальном округе Херсонской области 50 минут назад, отменена, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Сообщение о ракетной опасности в Геническом муниципальном округе появилось в 0.04 мск. "Отбой ракетной опасности: Генический муниципальный округ", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области отменили ракетную опасность
Сальдо: ракетная опасность в Геническом округе Херсонской области отменена