https://ria.ru/20240803/opasnost-1963799178.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:19
2024-08-03T00:19
2024-08-03T00:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Геническом муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он.
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херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили ракетную опасность