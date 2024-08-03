https://ria.ru/20240803/opasnost-1963799178.html

В Херсонской области объявили ракетную опасность

В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 03.08.2024

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:19

2024-08-03T00:19

2024-08-03T00:19

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Геническом муниципальном округе Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Геническом муниципальном округе объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал он.

https://ria.ru/20240802/podpole-1963698479.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо