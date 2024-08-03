https://ria.ru/20240803/obvinenie-1963815685.html

Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение

Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение - РИА Новости, 03.08.2024

Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение

Бывшему министру энергетики Подмосковья Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, могут предъявить новое... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T07:06

2024-08-03T07:06

2024-08-03T07:06

московская область (подмосковье)

происшествия

жкх

подольск

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшему министру энергетики Подмосковья Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, могут предъявить новое обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Расследование по уголовному делу Самарина продолжается, необходимо, в том числе, завершить ряд судебных экспертиз, а также предъявить ему новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого", - рассказал собеседник агентства.Связано ли обвинение с новой статьей УК РФ, или касается нового эпизода по уже вменяемой Самарину статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - собеседник не уточняет.Басманный суд Москвы 19 апреля отправил Самарина под домашний арест, тем самым отклонив ходатайство следствия о заключении его под стражу.По версии следствия, Самарин на посту министра энергетики Московской области знал о неэффективности и формальном подходе к подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к обязанностям обеспечить жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением. Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости срочных и системных мер со стороны министерства по реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал их, из-за чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в Подольске.По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.

https://ria.ru/20240803/savelev-1963809121.html

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московская область (подмосковье)

подольск

россия

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московская область (подмосковье), происшествия, жкх, подольск, россия