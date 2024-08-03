Рейтинг@Mail.ru
Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение - РИА Новости, 03.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/obvinenie-1963815685.html
Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение
Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение - РИА Новости, 03.08.2024
Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение
Бывшему министру энергетики Подмосковья Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, могут предъявить новое... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T07:06
2024-08-03T07:06
московская область (подмосковье)
происшествия
жкх
подольск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941083504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_779defc329e2738364c2f5592ee0b9f2.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшему министру энергетики Подмосковья Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, могут предъявить новое обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Расследование по уголовному делу Самарина продолжается, необходимо, в том числе, завершить ряд судебных экспертиз, а также предъявить ему новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого", - рассказал собеседник агентства.Связано ли обвинение с новой статьей УК РФ, или касается нового эпизода по уже вменяемой Самарину статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - собеседник не уточняет.Басманный суд Москвы 19 апреля отправил Самарина под домашний арест, тем самым отклонив ходатайство следствия о заключении его под стражу.По версии следствия, Самарин на посту министра энергетики Московской области знал о неэффективности и формальном подходе к подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к обязанностям обеспечить жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением. Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости срочных и системных мер со стороны министерства по реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал их, из-за чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в Подольске.По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
https://ria.ru/20240803/savelev-1963809121.html
https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html
московская область (подмосковье)
подольск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941083504_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_61664aa7dc54176a50c0ab11747625bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, жкх, подольск, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, ЖКХ, Подольск, Россия
Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение

Экс-министру энергетики Подмосковья Самарину могут добавить новое обвинение

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшему министру энергетики Подмосковья Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, могут предъявить новое обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Расследование по уголовному делу Самарина продолжается, необходимо, в том числе, завершить ряд судебных экспертиз, а также предъявить ему новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого", - рассказал собеседник агентства.
Сенатор Совета Федерации РФ Дмитрий Савельев Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Сенатор Савельев проходил свидетелем по делу о растрате
03:59
Связано ли обвинение с новой статьей УК РФ, или касается нового эпизода по уже вменяемой Самарину статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - собеседник не уточняет.
Басманный суд Москвы 19 апреля отправил Самарина под домашний арест, тем самым отклонив ходатайство следствия о заключении его под стражу.
По версии следствия, Самарин на посту министра энергетики Московской области знал о неэффективности и формальном подходе к подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к обязанностям обеспечить жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением. Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости срочных и системных мер со стороны министерства по реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал их, из-за чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в Подольске.
По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
Вячеслав Вахрин - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Замгубернатора Тюменской области признал вину по делу о получении взятки
05:35
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияЖКХПодольскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала