Экс-министру энергетики Подмосковья могут добавить новое обвинение
Экс-министру энергетики Подмосковья Самарину могут добавить новое обвинение
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыБывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывшему министру энергетики Подмосковья Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом за злоупотребление полномочиями, могут предъявить новое обвинение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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"Расследование по уголовному делу Самарина продолжается, необходимо, в том числе, завершить ряд судебных экспертиз, а также предъявить ему новое обвинение и допросить в качестве обвиняемого", - рассказал собеседник агентства.
Связано ли обвинение с новой статьей УК РФ, или касается нового эпизода по уже вменяемой Самарину статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) - собеседник не уточняет.
Басманный суд Москвы 19 апреля отправил Самарина под домашний арест, тем самым отклонив ходатайство следствия о заключении его под стражу.
По версии следствия, Самарин на посту министра энергетики Московской области знал о неэффективности и формальном подходе к подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, не организовал должным образом работу комиссий по приемке объектов теплоснабжения, формально подошел к обязанностям обеспечить жителей Подмосковья горячим тепло- и водоснабжением. Самарин, как полагает следствие, достоверно знал о необходимости срочных и системных мер со стороны министерства по реконструкции и модернизации теплосетей городского округа, но не предпринимал их, из-за чего произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к разморожению единой теплосистемы микрорайона в Подольске.
По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск. Жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.