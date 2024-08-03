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При украинских обстрелах Белгородской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 03.08.2024 (обновлено: 21:06 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/obstrely-1963904912.html
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали три мирных жителя
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 03.08.2024
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T20:36
2024-08-03T21:06
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."После повторного обстрела Шебекино ранены двое: у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени. Бойцы самообороны и сотрудники полиции доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. Также появилась информация о пострадавшей в результате атаки дрона-камикадзе по частному дому в селе Березовка Борисовского района. Женщину с контузией бригада скорой доставляет в Городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Кроме того, в Шебекино частный дом получил повреждения после прямого попадания снаряда, там начался пожар, но его оперативно потушили. Еще в четырех частных домовладениях выбило окна, пострадали кровли и фасады, а легковой автомобиль посекло осколками, добавил глава региона.В субботу днем Шебекино также подверглось обстрелу украинской армии. Пострадали четыре человека: мужчина с осколочным ранением лица, женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки, а также две женщины с баротравмами.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, происшествия, шебекино, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины, Россия
При украинских обстрелах Белгородской области пострадали три мирных жителя

Гладков: три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ Шебекино и Березовки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"После повторного обстрела Шебекино ранены двое: у мужчины осколочное ранение ноги, у женщины — осколочное ранение левой голени. Бойцы самообороны и сотрудники полиции доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. Также появилась информация о пострадавшей в результате атаки дрона-камикадзе по частному дому в селе Березовка Борисовского района. Женщину с контузией бригада скорой доставляет в Городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Кроме того, в Шебекино частный дом получил повреждения после прямого попадания снаряда, там начался пожар, но его оперативно потушили. Еще в четырех частных домовладениях выбило окна, пострадали кровли и фасады, а легковой автомобиль посекло осколками, добавил глава региона.
В субботу днем Шебекино также подверглось обстрелу украинской армии. Пострадали четыре человека: мужчина с осколочным ранением лица, женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки, а также две женщины с баротравмами.

Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияШебекиноВячеслав ГладковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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