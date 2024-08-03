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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на населенный пункт Алесандровка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:47
2024-08-03T22:47
2024-08-03T22:47
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на населенный пункт Алесандровка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за третье августа по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Александровка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в 15.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что взрывоопасный предмет попал в частный жилой дом по улице Кирова.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, киров, сцкк, происшествия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Киров, СЦКК, Происшествия, В мире
Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Александровку в ДНР