https://ria.ru/20240803/obstrel-1963915249.html

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на населенный пункт Алесандровка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T22:47

2024-08-03T22:47

2024-08-03T22:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

киров

сцкк

происшествия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с дрона на населенный пункт Алесандровка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за третье августа по состоянию на 22.00 (совпадает с мск - ред.) поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Александровка: сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в 15.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Отмечается, что взрывоопасный предмет попал в частный жилой дом по улице Кирова.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, киров, сцкк, происшествия, в мире