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Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район

Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район - РИА Новости, 03.08.2024

Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район

Шебекинский городской округ и Белгородский район вновь атакованы украинскими беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T22:35

2024-08-03T22:35

2024-08-03T22:35

специальная военная операция на украине

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шебекинский городской округ и Белгородский район вновь атакованы украинскими беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ и Белгородский район. Пострадавших нет. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Второй беспилотник упал в огород другого домовладения - повреждений не обнаружено. В селе Петровка Белгородского района беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом. В результате атаки повреждено остекление в одной из квартир", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

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белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия