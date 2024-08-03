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Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район - РИА Новости, 03.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:35 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/obstrel-1963914732.html
Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район
Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район - РИА Новости, 03.08.2024
Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район
Шебекинский городской округ и Белгородский район вновь атакованы украинскими беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T22:35
2024-08-03T22:35
специальная военная операция на украине
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шебекинский городской округ и Белгородский район вновь атакованы украинскими беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ и Белгородский район. Пострадавших нет. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Второй беспилотник упал в огород другого домовладения - повреждений не обнаружено. В селе Петровка Белгородского района беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом. В результате атаки повреждено остекление в одной из квартир", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.
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белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район

Гладков: украинские войска обстреляли Шебекинский округ и Белгородский район

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шебекинский городской округ и Белгородский район вновь атакованы украинскими беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ и Белгородский район. Пострадавших нет. В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, пробита стена и посечен фасад. Второй беспилотник упал в огород другого домовладения - повреждений не обнаружено. В селе Петровка Белгородского района беспилотник сдетонировал рядом с многоквартирным домом. В результате атаки повреждено остекление в одной из квартир", - написал он в Telegram-канале.
Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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