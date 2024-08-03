Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили 9 снарядов по Горловке и Донецку
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Украинские войска в субботу вечером в течение 20 минут выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.05 (совпадает с мск) - населённый пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 20.15 - населённый пункт Дзержинск - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, в 20.25 украинские войска выпустили ещё четыре снаряда аналогичного калибра по Горловке.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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