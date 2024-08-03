Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех
Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до 4
© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число пострадавших после украинского обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
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По предварительным данным, 19 частных домов получили повреждения, три из которых — значительные. Кроме того, пострадало остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Два легковых автомобиля оказались посечены осколками, также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, добавил Гладков.
В субботу днем Шебекино подверглось обстрелу ВСУ. Тогда сообщалось о двух пострадавших: мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки.
Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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