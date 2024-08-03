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Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 03.08.2024 (обновлено: 16:21 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/obstrel-1963868197.html
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех - РИА Новости, 03.08.2024
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех
Число пострадавших после украинского обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:45
2024-08-03T16:21
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число пострадавших после украинского обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.По предварительным данным, 19 частных домов получили повреждения, три из которых — значительные. Кроме того, пострадало остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Два легковых автомобиля оказались посечены осколками, также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, добавил Гладков.В субботу днем Шебекино подверглось обстрелу ВСУ. Тогда сообщалось о двух пострадавших: мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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шебекино
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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех

Гладков: число пострадавших при обстреле Шебекино выросло до 4

© Фото : соцсетиПоследствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Фото : соцсети
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число пострадавших после украинского обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 08:00
По предварительным данным, 19 частных домов получили повреждения, три из которых — значительные. Кроме того, пострадало остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Два легковых автомобиля оказались посечены осколками, также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, добавил Гладков.
В субботу днем Шебекино подверглось обстрелу ВСУ. Тогда сообщалось о двух пострадавших: мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки.

Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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