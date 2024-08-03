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Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех - РИА Новости, 03.08.2024

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до четырех

Число пострадавших после украинского обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:45

2024-08-03T15:45

2024-08-03T16:21

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Число пострадавших после украинского обстрела Шебекино в Белгородской области выросло до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ — у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.По предварительным данным, 19 частных домов получили повреждения, три из которых — значительные. Кроме того, пострадало остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте. Два легковых автомобиля оказались посечены осколками, также есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения, добавил Гладков.В субботу днем Шебекино подверглось обстрелу ВСУ. Тогда сообщалось о двух пострадавших: мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки.Украинские войска регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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шебекино, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия