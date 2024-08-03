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Два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино

Два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 03.08.2024

Два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T14:02

2024-08-03T14:02

2024-08-03T14:09

специальная военная операция на украине

шебекино

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Кроме того, в городе, по предварительным данным, различные повреждения выявлены в шести частных домах.

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

шебекино

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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков