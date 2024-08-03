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Два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино
Два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино - РИА Новости, 03.08.2024
Два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:02
2024-08-03T14:02
2024-08-03T14:09
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шебекино
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. В результате прилета боеприпаса ранены два мирных жителя. Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков.Кроме того, в городе, по предварительным данным, различные повреждения выявлены в шести частных домах.
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шебекино, происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Два мирных жителя пострадали при обстреле Шебекино
Гладков: два человека пострадали при обстреле Шебекино в Белгородской области