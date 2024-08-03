https://ria.ru/20240803/oblast-1963809700.html
В Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 03.08.2024
В Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры получил повреждения в Винницкой области, сообщила первая замглавы Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная в соцсети Facebook*. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T04:04
2024-08-03T04:04
2024-08-03T04:05
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объект инфраструктуры получил повреждения в Винницкой области, сообщила первая замглавы Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная в соцсети Facebook*. Ранее в ночь на субботу о взрывах в области сообщал украинский телеканал "Общественное". "В области есть попадания в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении Заболотной. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Винницкая область, Украина
В Винницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Замглавы Винницкой области Заболотная: объект инфраструктуры получил повреждения
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Объект инфраструктуры получил повреждения в Винницкой области, сообщила первая замглавы Винницкой обладминистрации Наталья Заболотная в соцсети Facebook*.
Ранее в ночь на субботу о взрывах в области сообщал украинский телеканал "Общественное".
«
"В области есть попадания в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении Заболотной.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.