https://ria.ru/20240803/most-1963821020.html

Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.08.2024

Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма, сообщается в оперативном Telegram-канале о РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:33

2024-08-03T08:33

2024-08-03T09:25

общество

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Крымский мост временно перекрывался на два часа, проезд открыт с 8.00 мск По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240728/delo-1962456364.html

https://radiosputnik.ru/20240803/most-1963817496.html

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общество, крымский мост