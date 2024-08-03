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Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.08.2024
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08:33 03.08.2024 (обновлено: 09:25 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/most-1963821020.html
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.08.2024
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту
Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма, сообщается в оперативном Telegram-канале о РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:33
2024-08-03T09:25
общество
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "В очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Крымский мост временно перекрывался на два часа, проезд открыт с 8.00 мск По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240728/delo-1962456364.html
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общество, крымский мост
Общество, Крымский мост
Более тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту

Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Более 1,3 тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани, около 500 скопилось со стороны Крыма, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«
"В очереди со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Тамани находится 470 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
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Крымский мост временно перекрывался на два часа, проезд открыт с 8.00 мск
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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