https://ria.ru/20240803/moskva-1963799035.html

На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок

На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 03.08.2024

На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок

Ребенок погиб на юго-востоке Москвы из-за наезда автомобиля, 15-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:16

2024-08-03T00:16

2024-08-03T00:16

происшествия

авто

москва

происшествия – радио sputnik

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ребенок погиб на юго-востоке Москвы из-за наезда автомобиля, 15-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "По предварительным данным, на Чертановской улице в районе дома 53 водитель автомобиля KIA совершил наезд на ребенка-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии 15-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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происшествия, авто, москва, происшествия – радио sputnik