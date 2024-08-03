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На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 03.08.2024
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00:16 03.08.2024
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На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок
На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок - РИА Новости, 03.08.2024
На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок
Ребенок погиб на юго-востоке Москвы из-за наезда автомобиля, 15-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:16
2024-08-03T00:16
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ребенок погиб на юго-востоке Москвы из-за наезда автомобиля, 15-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. "По предварительным данным, на Чертановской улице в районе дома 53 водитель автомобиля KIA совершил наезд на ребенка-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии 15-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, москва, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Москва, Происшествия – Радио Sputnik
На юго-востоке Москвы в ДТП погиб ребенок

На юго-востоке Москвы 15-летняя девочка погибла из-за наезда автомобиля

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Москве
Автомобили полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобили полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ребенок погиб на юго-востоке Москвы из-за наезда автомобиля, 15-летняя девочка переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, на Чертановской улице в районе дома 53 водитель автомобиля KIA совершил наезд на ребенка-пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате дорожной аварии 15-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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