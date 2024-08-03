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ВС России поразили две пусковые установки ЗРК С-125 и склады горючего ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 03.08.2024
https://ria.ru/20240803/minoboroy-1963855376.html
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК С-125 и склады горючего ВСУ
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК С-125 и склады горючего ВСУ - РИА Новости, 03.08.2024
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК С-125 и склады горючего ВСУ
Российские войска поразили две пусковые установки ЗРК С-125, склады горючего ВСУ, пункт дислокации иностранных наёмников, средства ПВО сбили ракету ЗРК Patriot... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:40
2024-08-03T13:40
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские войска поразили две пусковые установки ЗРК С-125, склады горючего ВСУ, пункт дислокации иностранных наёмников, средства ПВО сбили ракету ЗРК Patriot и девять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. "Средствами противовоздушной обороны сбиты: зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов, из них 80 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили две пусковые установки ЗРК С-125 и склады горючего ВСУ

Минобороны: ВС России поразили две пусковые установки С-125, склады горючего ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские войска поразили две пусковые установки ЗРК С-125, склады горючего ВСУ, пункт дислокации иностранных наёмников, средства ПВО сбили ракету ЗРК Patriot и девять снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты: зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов, из них 80 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сводке министерства.
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