https://ria.ru/20240803/minoborony-1963887324.html

Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих

Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих - РИА Новости, 03.08.2024

Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих

ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих, а ПВО сбила за ночь 75 беспилотников над регионами России. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T18:50

2024-08-03T18:50

2024-08-03T19:12

безопасность

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апты алаудинов

василий голубев

андрей клычков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих, а ПВО сбила за ночь 75 беспилотников над регионами России.Что еще потеряли украинские военныеПо данным Минобороны подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а "Южная" группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных, рассказали в ведомстве.Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.ПВО сбила зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, девять реактивных снарядов HIMARS и 140 дронов. Также российским военным удалось поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.Режим ЧС и 75 БПЛАСредства ПВО также перехватили и уничтожили 75 украинских дронов за ночь:Семьдесят пятый дрон ликвидировали над Азовским морем, а еще три беспилотника сбили над Белгородской областью в течение дня.Между тем в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА ввели режим ЧС, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он пояснил, что минувшей ночью территорию области атаковали 55 украинских БПЛА, в результате этого нападения жертв и пострадавших нет.При этом зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.Кроме того, в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали четыре человека. Один получил ранения после атаки двух дронов ВСУ на жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, заявил губернатор региона Андрей Клычков.ВСУ попали в засаду "Ахмата"Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке линии боевого соприкосновения в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов."На Харьковском участке фронта у нас по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все, вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы", — отметил он.По словам Алаудинова, российские силы продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске, заняв уже практически половину района.Удары ВСУ по Донецку и ГорловкеУкраинские войска в субботу утром и днем выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому району Донецка, а также по Горловке, сообщает представительство ДНР в СЦКК.По его данным, в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в населенном пункте Озеряновка в Горловке пострадал мужчина 1969 года рождения. Мэр города Иван Приходько информировал, что в результате обстрела ранения получила мирная жительница Дзержинского района.Взрывы в Киевской области и СумахВзрывы прогремели в Киевской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели"."Киевская область, наши корреспонденты сообщают о трех мощных взрывах", — говорится в Telegram-канале издания.Кроме того, несколько украинских СМИ сообщили о таких же инцидентах в городе Сумы.

https://ria.ru/20240803/strizh-1963851690.html

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963842452.html

https://ria.ru/20240803/boepripasy-1963865354.html

https://ria.ru/20240803/ukraina-1963831445.html

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безопасность, россия, сша, горловка, апты алаудинов, василий голубев, андрей клычков, вооруженные силы украины, сцкк, украинский демократический альянс за реформы (удар)