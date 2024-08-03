https://ria.ru/20240803/minoborony-1963887324.html
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих - РИА Новости, 03.08.2024
Спецоперация, 3 августа: ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих
ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих, а ПВО сбила за ночь 75 беспилотников над регионами России. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T18:50
2024-08-03T18:50
2024-08-03T19:12
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сша
горловка
апты алаудинов
василий голубев
андрей клычков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих, а ПВО сбила за ночь 75 беспилотников над регионами России.Что еще потеряли украинские военныеПо данным Минобороны подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а "Южная" группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных, рассказали в ведомстве.Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.ПВО сбила зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, девять реактивных снарядов HIMARS и 140 дронов. Также российским военным удалось поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.Режим ЧС и 75 БПЛАСредства ПВО также перехватили и уничтожили 75 украинских дронов за ночь:Семьдесят пятый дрон ликвидировали над Азовским морем, а еще три беспилотника сбили над Белгородской областью в течение дня.Между тем в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА ввели режим ЧС, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он пояснил, что минувшей ночью территорию области атаковали 55 украинских БПЛА, в результате этого нападения жертв и пострадавших нет.При этом зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.Кроме того, в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали четыре человека. Один получил ранения после атаки двух дронов ВСУ на жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, заявил губернатор региона Андрей Клычков.ВСУ попали в засаду "Ахмата"Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке линии боевого соприкосновения в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов."На Харьковском участке фронта у нас по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все, вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы", — отметил он.По словам Алаудинова, российские силы продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске, заняв уже практически половину района.Удары ВСУ по Донецку и ГорловкеУкраинские войска в субботу утром и днем выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому району Донецка, а также по Горловке, сообщает представительство ДНР в СЦКК.По его данным, в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в населенном пункте Озеряновка в Горловке пострадал мужчина 1969 года рождения. Мэр города Иван Приходько информировал, что в результате обстрела ранения получила мирная жительница Дзержинского района.Взрывы в Киевской области и СумахВзрывы прогремели в Киевской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели"."Киевская область, наши корреспонденты сообщают о трех мощных взрывах", — говорится в Telegram-канале издания.Кроме того, несколько украинских СМИ сообщили о таких же инцидентах в городе Сумы.
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безопасность, россия, сша, горловка, апты алаудинов, василий голубев, андрей клычков, вооруженные силы украины, сцкк, украинский демократический альянс за реформы (удар)
Безопасность, Россия, США, Горловка, Апты Алаудинов, Василий Голубев, Андрей Клычков, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 1975 военнослужащих, а ПВО сбила за ночь 75 беспилотников над регионами России.
Что еще потеряли украинские военные
По данным Минобороны подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, а "Южная" группировка улучшила тактическое положение. Общие потери Украины за сутки составили до 1975 военных, рассказали в ведомстве.
Кроме того, ликвидированы четыре танка ВСУ, две машины пехоты Bradley, машина пехоты Marder, два бронетранспортера М113 и боевая бронированная машина HMMWV.
ПВО сбила зенитную управляемую ракету ЗРК Patriot, девять реактивных снарядов HIMARS и 140 дронов. Также российским военным удалось поразить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего ВСУ и пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников.
Средства ПВО также перехватили и уничтожили 75 украинских дронов за ночь:
- Ростовская область — 36 аппаратов;
- Орловская область — 17 штук;
- Белгородская область — девять;
- Курская — восемь;
- Рязанская область — два БПЛА;
- Воронежская область, Краснодарский край — по одному беспилотнику.
Семьдесят пятый дрон ликвидировали над Азовским морем, а еще три беспилотника сбили над Белгородской областью в течение дня.
Между тем в Морозовском районе Ростовской области после ночной атаки БПЛА ввели режим ЧС, сообщил губернатор региона Василий Голубев. Он пояснил, что минувшей ночью территорию области атаковали 55 украинских БПЛА, в результате этого нападения жертв и пострадавших нет.
При этом зафиксированы повреждения остекления в нескольких социальных объектах, в том числе в школах и детских садах, а также в жилых домах и производственных помещениях.
Кроме того, в Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали четыре человека. Один получил ранения после атаки двух дронов ВСУ на жилой дом в микрорайоне Болховский в Орле, заявил губернатор региона Андрей Клычков.
ВСУ попали в засаду "Ахмата"
Военнослужащие ВСУ попали в засаду группы командира "Аида" спецназа "Ахмат" на Харьковском участке линии боевого соприкосновения в районе Волчанска, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апты Алаудинов.
"На Харьковском участке фронта у нас по всей линии боевого соприкосновения идут постоянные боестолкновения. Мы, в принципе, противника потихоньку отодвигаем от нашей границы. На некоторых участках очень хорошо поработали подразделения министерства обороны все, вместе взятые, в том числе и бойцы спецназа "Ахмат" отработали некоторые участки, отодвинув противника подальше от границы", — отметил он.
По словам Алаудинова, российские силы продолжают продвигаться в районе высотных домов в Волчанске, заняв уже практически половину района.
Удары ВСУ по Донецку и Горловке
Украинские войска в субботу утром и днем выпустили 25 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому и Куйбышевскому району Донецка, а также по Горловке, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
По его данным, в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса в населенном пункте Озеряновка в Горловке пострадал мужчина 1969 года рождения. Мэр города Иван Приходько информировал, что в результате обстрела ранения получила мирная жительница Дзержинского района.
Взрывы в Киевской области и Сумах
Взрывы прогремели в Киевской области, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
"Киевская область, наши корреспонденты сообщают о трех мощных взрывах", — говорится в Telegram-канале издания.
Кроме того, несколько украинских СМИ сообщили о таких же инцидентах в городе Сумы.