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Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.08.2024
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13:21 03.08.2024 (обновлено: 15:10 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/minoborony-1963852916.html
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.08.2024
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:21
2024-08-03T15:10
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.ВСУ потеряли:В военном ведомстве рассказали также о ситуации на других участках фронта. Так, группировка "Север" нанесла поражение 31-й и 42-й механизированным бригадам ВСУ, 101-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии в районах сел Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и города Волчанска (Харьковская область), а также отбила три контратаки 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника:Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 67-й и 115-й механизированным бригадам ВСУ в районах Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Торского (ДНР). Кроме того, бойцы "Запада" отразили две контратаки 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и уничтожили два полевых склада боеприпасов.Потери противника:Южная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение 23-й, 24-й, 72-й механизированным, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 103-й и 109-й бригадам в районах городов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, поселков Дылеевка и Катериновка (ДНР), а также отбила две контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и уничтожила три полевых склада боеприпасов.Потери противника:Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Ее бойцы нанесли поражение 31-й, 32-й, 47-й и 151-й механизированным, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Торецка, Щербиновки, Сергеевки, Николаевки, Гродовки, Воздвиженки и Калиново (ДНР), а также отразили три контратаки 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины. Потери противника:Группировка "Днепр" нанесла поражение 144-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ, 39-й бригаде береговой обороны и 37-й бригаде морской пехоты в районах сел Щербаки, Каменское (Запорожская область), Бургунка и Садовое (Херсонская область). Потери противника:Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили:Силы ПВО сбили ракету американского ЗРК Patriot, девять реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников (80 вне зоны СВО).
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вооруженные силы украины, великобритания, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Россия
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

ВСУ потеряли:
  • примерно 115 военнослужащих;
  • танк;
  • шесть автомобилей;
  • британскую гаубицу FH-70;
  • орудие Д-20;
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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В военном ведомстве рассказали также о ситуации на других участках фронта. Так, группировка "Север" нанесла поражение 31-й и 42-й механизированным бригадам ВСУ, 101-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии в районах сел Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и города Волчанска (Харьковская область), а также отбила три контратаки 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.
Потери противника:
  • около 200 человек убитыми и ранеными;
  • четыре пикапа; польская САУ Krab;
  • две американские гаубицы М777;
  • гаубица Д-30;
  • станция РЭБ "Буковель-AD".
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 67-й и 115-й механизированным бригадам ВСУ в районах Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Торского (ДНР). Кроме того, бойцы "Запада" отразили две контратаки 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и уничтожили два полевых склада боеприпасов.
Потери противника:
  • примерно 470 военнослужащих;
  • танк;
  • американская БМП Bradley;
  • боевая бронемашина "Козак";
  • десять автомобилей;
  • польская САУ Krab;
  • британская САУ Braveheart;
  • гаубица "Мста-Б";
  • две гаубицы Д-30;
  • британское орудие L-119;
  • противотанковая пушка "Рапира".
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Потери противника:
  • около 710 солдат;
  • танк;
  • десять автомобилей;
  • САУ "Пион"";
  • две американские гаубицы М198;
  • гаубица "Мста-Б";
  • два орудия Д-20;
  • британское орудие L-119;
  • противотанковая пушка "Рапира";
  • две станции РЭБ "Анклав".
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Ее бойцы нанесли поражение 31-й, 32-й, 47-й и 151-й механизированным, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Торецка, Щербиновки, Сергеевки, Николаевки, Гродовки, Воздвиженки и Калиново (ДНР), а также отразили три контратаки 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
Потери противника:
  • примерно 400 человек;
  • три БМП: две американских Bradley и одна немецкая Marder;
  • два американских бронетранспортера М113;
  • американская боевая бронемашина HMMWV;
  • орудие Д-20;
  • две гаубицы Д-30;
  • противотанковая пушка "Рапира";
  • станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
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Группировка "Днепр" нанесла поражение 144-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ, 39-й бригаде береговой обороны и 37-й бригаде морской пехоты в районах сел Щербаки, Каменское (Запорожская область), Бургунка и Садовое (Херсонская область).
Потери противника:
  • около 80 человек;
  • танк;
  • три автомобиля;
  • САУ "Богдана";
  • американская гаубица М777;
  • противотанковая пушка "Рапира".
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили:
  • две пусковые установки ЗРК С-125;
  • радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18;
  • склады горючего;
  • пункт временной дислокации иностранных наемников;
  • живую силу и технику ВСУ в 138 районах.
Силы ПВО сбили ракету американского ЗРК Patriot, девять реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников (80 вне зоны СВО).
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