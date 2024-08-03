https://ria.ru/20240803/minoborony-1963852916.html

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.08.2024

Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи

Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:21

2024-08-03T13:21

2024-08-03T15:10

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.ВСУ потеряли:В военном ведомстве рассказали также о ситуации на других участках фронта. Так, группировка "Север" нанесла поражение 31-й и 42-й механизированным бригадам ВСУ, 101-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии в районах сел Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и города Волчанска (Харьковская область), а также отбила три контратаки 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Потери противника:Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 67-й и 115-й механизированным бригадам ВСУ в районах Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Торского (ДНР). Кроме того, бойцы "Запада" отразили две контратаки 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и уничтожили два полевых склада боеприпасов.Потери противника:Южная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение 23-й, 24-й, 72-й механизированным, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 103-й и 109-й бригадам в районах городов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, поселков Дылеевка и Катериновка (ДНР), а также отбила две контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и уничтожила три полевых склада боеприпасов.Потери противника:Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Ее бойцы нанесли поражение 31-й, 32-й, 47-й и 151-й механизированным, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Торецка, Щербиновки, Сергеевки, Николаевки, Гродовки, Воздвиженки и Калиново (ДНР), а также отразили три контратаки 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины. Потери противника:Группировка "Днепр" нанесла поражение 144-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ, 39-й бригаде береговой обороны и 37-й бригаде морской пехоты в районах сел Щербаки, Каменское (Запорожская область), Бургунка и Садовое (Херсонская область). Потери противника:Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили:Силы ПВО сбили ракету американского ЗРК Patriot, девять реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников (80 вне зоны СВО).

https://ria.ru/20240803/strizh-1963851690.html

https://ria.ru/20240803/vsu-1963829595.html

https://ria.ru/20240803/atacms-1963810844.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, великобритания, россия