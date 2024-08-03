Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли 115 военных в зоне ответственности группировки "Восток"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное и Сторожевое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
ВСУ потеряли:
- примерно 115 военнослужащих;
- танк;
- шесть автомобилей;
- британскую гаубицу FH-70;
- орудие Д-20;
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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В военном ведомстве рассказали также о ситуации на других участках фронта. Так, группировка "Север" нанесла поражение 31-й и 42-й механизированным бригадам ВСУ, 101-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии в районах сел Зарожное, Приколотное, Липцы, Старица и города Волчанска (Харьковская область), а также отбила три контратаки 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.
Потери противника:
- около 200 человек убитыми и ранеными;
- четыре пикапа; польская САУ Krab;
- две американские гаубицы М777;
- гаубица Д-30;
- станция РЭБ "Буковель-AD".
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение 14-й, 67-й и 115-й механизированным бригадам ВСУ в районах Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Торского (ДНР). Кроме того, бойцы "Запада" отразили две контратаки 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и уничтожили два полевых склада боеприпасов.
Потери противника:
- примерно 470 военнослужащих;
- танк;
- американская БМП Bradley;
- боевая бронемашина "Козак";
- десять автомобилей;
- польская САУ Krab;
- британская САУ Braveheart;
- гаубица "Мста-Б";
- две гаубицы Д-30;
- британское орудие L-119;
- противотанковая пушка "Рапира".
Южная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение 23-й, 24-й, 72-й механизированным, 59-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, 103-й и 109-й бригадам в районах городов Краматорск, Константиновка, Часов Яр, Красногоровка, поселков Дылеевка и Катериновка (ДНР), а также отбила две контратаки 5-й штурмовой бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны и уничтожила три полевых склада боеприпасов.
Потери противника:
- около 710 солдат;
- танк;
- десять автомобилей;
- САУ "Пион"";
- две американские гаубицы М198;
- гаубица "Мста-Б";
- два орудия Д-20;
- британское орудие L-119;
- противотанковая пушка "Рапира";
- две станции РЭБ "Анклав".
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Ее бойцы нанесли поражение 31-й, 32-й, 47-й и 151-й механизированным, 1-й танковой и 95-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Торецка, Щербиновки, Сергеевки, Николаевки, Гродовки, Воздвиженки и Калиново (ДНР), а также отразили три контратаки 100-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
Потери противника:
- примерно 400 человек;
- три БМП: две американских Bradley и одна немецкая Marder;
- два американских бронетранспортера М113;
- американская боевая бронемашина HMMWV;
- орудие Д-20;
- две гаубицы Д-30;
- противотанковая пушка "Рапира";
- станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Группировка "Днепр" нанесла поражение 144-й пехотной и 128-й горно-штурмовой бригадам ВСУ, 39-й бригаде береговой обороны и 37-й бригаде морской пехоты в районах сел Щербаки, Каменское (Запорожская область), Бургунка и Садовое (Херсонская область).
Потери противника:
- около 80 человек;
- танк;
- три автомобиля;
- САУ "Богдана";
- американская гаубица М777;
- противотанковая пушка "Рапира".
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили:
- две пусковые установки ЗРК С-125;
- радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18;
- склады горючего;
- пункт временной дислокации иностранных наемников;
- живую силу и технику ВСУ в 138 районах.
Силы ПВО сбили ракету американского ЗРК Patriot, девять реактивных снарядов HIMARS и 140 беспилотников (80 вне зоны СВО).
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