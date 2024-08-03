https://ria.ru/20240803/minoborony-1963852805.html

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.08.2024

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 470... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T13:18

2024-08-03T13:18

2024-08-03T13:39

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958164283_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_9200db7f0d49a94857101295b5fb2aeb.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Макеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения группировки отразили две контратаки штурмовых групп 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак" и 10 автомобилей", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие "Запада" поразили самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Braveheart производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30, орудие L-119 производства Великобритании и противотанковую пушку "Рапира". Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)