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Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.08.2024
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13:18 03.08.2024 (обновлено: 13:39 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/minoborony-1963852805.html
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 03.08.2024
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 470... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T13:18
2024-08-03T13:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Макеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, подразделения группировки отразили две контратаки штурмовых групп 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак" и 10 автомобилей", - уточнили в МО РФ.В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие "Запада" поразили самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Braveheart производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30, орудие L-119 производства Великобритании и противотанковую пушку "Рапира". Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С"
Самоходная гаубица Мста-С - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад и отразила две контратаки, потери противника составили до 470 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики и Макеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, подразделения группировки отразили две контратаки штурмовых групп 43-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.
"Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину "Козак" и 10 автомобилей", - уточнили в МО РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие "Запада" поразили самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Braveheart производства Великобритании, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-30, орудие L-119 производства Великобритании и противотанковую пушку "Рапира". Также уничтожены два полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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