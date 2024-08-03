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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 03.08.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили утром один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:55
2024-08-03T08:55
2024-08-03T08:57
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили утром один украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."Около 07.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила Беспилотник ВСУ над Белгородской областью