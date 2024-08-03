https://ria.ru/20240803/mer-1963804229.html

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе - РИА Новости, 03.08.2024

Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:51

2024-08-03T01:51

2024-08-03T01:51

специальная военная операция на украине

россия

одесса

украина

геннадий труханов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. "В городе слышны взрывы", - написал мэр в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240803/opasnost-1963803442.html

россия

одесса

украина

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россия, одесса, украина, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины