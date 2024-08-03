https://ria.ru/20240803/maduro-1963802707.html

Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте

Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте - РИА Новости, 03.08.2024

Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте

Вооруженные боевики планируют в субботу совершить теракт в Каракасе, всем силовым структурам приказано взять столицу под усиленную охрану, заявил президент... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T01:13

2024-08-03T01:13

2024-08-03T05:44

в мире

каракас

венесуэла

николас мадуро

дмитрий песков

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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные боевики планируют в субботу совершить теракт в Каракасе, всем силовым структурам приказано взять столицу под усиленную охрану, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."Хочу сообщить о новой засаде, которая запланирована завтра, в субботу. Я очень тщательно это взвесил, потому мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. Но я обязан заявить: часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас", — сказал Мадуро в ходе пресс-конференции во дворце Мирафлорес.По словам политика, часть наемников прибыла в столицу из штата Сулия, они уже участвовали в ожесточенных беспорядках в столичном муниципалитете Петаре после голосования — подтверждением служат добытые записи из их аудиочатов."Я отдал точные приказы разведке, контрразведке, силам безопасности и полиции защитить весь Каракас и те районы, которые находятся под угрозой. Этих преступников уже разыскивают", — добавил Мадуро.В субботу в Каракасе запланированы массовые акции сторонников избранного президента, а также протесты оппозиции.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.Оппозиция на митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240802/ssha-1963692831.html

https://ria.ru/20240803/venesuela-1963800781.html

каракас

венесуэла

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в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро, дмитрий песков