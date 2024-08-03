https://ria.ru/20240803/maduro-1963802707.html
Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте
Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте - РИА Новости, 03.08.2024
Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте
Вооруженные боевики планируют в субботу совершить теракт в Каракасе, всем силовым структурам приказано взять столицу под усиленную охрану, заявил президент... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T01:13
2024-08-03T01:13
2024-08-03T05:44
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КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные боевики планируют в субботу совершить теракт в Каракасе, всем силовым структурам приказано взять столицу под усиленную охрану, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро."Хочу сообщить о новой засаде, которая запланирована завтра, в субботу. Я очень тщательно это взвесил, потому мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. Но я обязан заявить: часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас", — сказал Мадуро в ходе пресс-конференции во дворце Мирафлорес.По словам политика, часть наемников прибыла в столицу из штата Сулия, они уже участвовали в ожесточенных беспорядках в столичном муниципалитете Петаре после голосования — подтверждением служат добытые записи из их аудиочатов."Я отдал точные приказы разведке, контрразведке, силам безопасности и полиции защитить весь Каракас и те районы, которые находятся под угрозой. Этих преступников уже разыскивают", — добавил Мадуро.В субботу в Каракасе запланированы массовые акции сторонников избранного президента, а также протесты оппозиции.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.Оппозиция на митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".В Москве после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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в мире, каракас, венесуэла, николас мадуро, дмитрий песков
В мире, Каракас, Венесуэла, Николас Мадуро, Дмитрий Песков
Мадуро предупредил о готовящемся в субботу теракте
Президент Венесуэлы Мадуро: боевики планируют совершить теракт в Каракасе
КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные боевики планируют в субботу совершить теракт в Каракасе, всем силовым структурам приказано взять столицу под усиленную охрану, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«
"Хочу сообщить о новой засаде, которая запланирована завтра, в субботу. Я очень тщательно это взвесил, потому мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. Но я обязан заявить: часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас", — сказал Мадуро в ходе пресс-конференции во дворце Мирафлорес.
По словам политика, часть наемников прибыла в столицу из штата Сулия
, они уже участвовали в ожесточенных беспорядках в столичном муниципалитете Петаре после голосования — подтверждением служат добытые записи из их аудиочатов.
"Я отдал точные приказы разведке, контрразведке, силам безопасности и полиции защитить весь Каракас и те районы, которые находятся под угрозой. Этих преступников уже разыскивают", — добавил Мадуро.
В субботу в Каракасе запланированы массовые акции сторонников избранного президента, а также протесты оппозиции.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.
Оппозиция на митингах заявляет, что располагает всеми необходимыми доказательствами своей победы — якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более восьми миллионов голосов".
В Москве
после оглашения первых официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.