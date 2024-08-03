https://ria.ru/20240803/kirgizija-1963798542.html
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан - РИА Новости, 03.08.2024
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан
Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся ее граждан, сообщил вице-премьер республики Эдиль... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:06
2024-08-03T00:06
2024-08-03T11:59
россия
киргизия
евразийский экономический союз
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937785910_0:203:2800:1778_1920x0_80_0_0_41b822c1c181af242c5eae6a774e34c9.jpg
БИШКЕК, 3 авг — РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся ее граждан, сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в соцсети.Как отметил Байсалов, в Бишкеке надеются, что поправки, обсуждаемые в Госдуме, не затронут граждан Киргизии. Вице-премьер сослался на основополагающие принципы ЕАЭС, которые, по его словам, открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.Если граждан Киргизии приравняют в России к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС, добавил Байсалов.Ранее в Госдуму России был внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.
https://ria.ru/20231006/gd-1900940589.html
россия
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937785910_80:0:2721:1981_1920x0_80_0_0_83c8db155bf458cce7b3a50b7793abf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киргизия, евразийский экономический союз, госдума рф, в мире
Россия, Киргизия, Евразийский экономический союз, Госдума РФ, В мире
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан
Вице-премьер Киргизии призвал РФ не ограничивать работу мигрантов из республики