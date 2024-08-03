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Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан - РИА Новости, 03.08.2024
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00:06 03.08.2024 (обновлено: 11:59 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/kirgizija-1963798542.html
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан - РИА Новости, 03.08.2024
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан
Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся ее граждан, сообщил вице-премьер республики Эдиль... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:06
2024-08-03T11:59
россия
киргизия
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БИШКЕК, 3 авг — РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся ее граждан, сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в соцсети.Как отметил Байсалов, в Бишкеке надеются, что поправки, обсуждаемые в Госдуме, не затронут граждан Киргизии. Вице-премьер сослался на основополагающие принципы ЕАЭС, которые, по его словам, открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.Если граждан Киргизии приравняют в России к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС, добавил Байсалов.Ранее в Госдуму России был внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.
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россия, киргизия, евразийский экономический союз, госдума рф, в мире
Россия, Киргизия, Евразийский экономический союз, Госдума РФ, В мире
Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан

Вице-премьер Киргизии призвал РФ не ограничивать работу мигрантов из республики

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии
Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 3 авг — РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся ее граждан, сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в соцсети.
Как отметил Байсалов, в Бишкеке надеются, что поправки, обсуждаемые в Госдуме, не затронут граждан Киргизии. Вице-премьер сослался на основополагающие принципы ЕАЭС, которые, по его словам, открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.
Если граждан Киргизии приравняют в России к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС, добавил Байсалов.
Ранее в Госдуму России был внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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6 октября 2023, 14:02
 
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