https://ria.ru/20240803/kirgizija-1963798542.html

Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан

Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан - РИА Новости, 03.08.2024

Киргизия надеется, что ограничения на работу в РФ не коснутся ее граждан

Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся ее граждан, сообщил вице-премьер республики Эдиль... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:06

2024-08-03T00:06

2024-08-03T11:59

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БИШКЕК, 3 авг — РИА Новости. Киргизия рассчитывает, что возможные ограничения на работу для трудовых мигрантов в России не коснутся ее граждан, сообщил вице-премьер республики Эдиль Байсалов на своей странице в соцсети.Как отметил Байсалов, в Бишкеке надеются, что поправки, обсуждаемые в Госдуме, не затронут граждан Киргизии. Вице-премьер сослался на основополагающие принципы ЕАЭС, которые, по его словам, открывают жителям республики равноправный доступ к рынку труда.Если граждан Киргизии приравняют в России к мигрантам из других стран, властям республики будет трудно объяснять народу необходимость членства в ЕАЭС, добавил Байсалов.Ранее в Госдуму России был внесен законопроект, согласно которому предлагается запретить трудовым мигрантам из других стран работать в системах образования и медицины, фармацевтики, а также ряде других сфер.

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россия, киргизия, евразийский экономический союз, госдума рф, в мире