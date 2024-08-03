https://ria.ru/20240803/kiev-1963808965.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.08.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:49
2024-08-03T03:49
2024-08-03T03:55
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревога в столице была объявлена в 3.44 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу