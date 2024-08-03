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В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024
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14:41 03.08.2024 (обновлено: 15:58 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/khaniya-1963861105.html
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС - РИА Новости, 03.08.2024
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит снарядом, выпущенным из-за пределов резиденции, где он проживал, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:41
2024-08-03T15:58
в мире
израиль
сша
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ТЕГЕРАН, 3 авг — РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит снарядом, выпущенным из-за пределов резиденции, где он проживал, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции, которое приводит агентство IRNA."Учитывая данные расследования, эта террористическая операция была осуществлена при помощи выстрела снаряда малой дальности с боевой частью около семи килограммов, сопровождавшегося мощным взрывом, из-за пределов территории проживания гостей", — утверждают в КСИР.Спецоперацию разработал и осуществил Израиль при поддержке США, подчеркивается в заявлении.Ответом за кровь Хании будет суровое наказание, которое осуществится "подходящим образом в подходящем месте и времени", заверили в КСИР.Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Ответственность оно возложило на Израиль и США, пообещав, что эта атака не останется без ответа.По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240802/mid-1963734652.html
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в мире, израиль, сша, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В КСИР раскрыли подробности убийства главы политбюро ХАМАС

КСИР: Хания был убит выстрелом снаряда с боевой частью весом около 7 кг

© AP Photo / Vahid SalemiИсмаил Хания
Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Исмаил Хания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 3 авг — РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит снарядом, выпущенным из-за пределов резиденции, где он проживал, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции, которое приводит агентство IRNA.
"Учитывая данные расследования, эта террористическая операция была осуществлена при помощи выстрела снаряда малой дальности с боевой частью около семи килограммов, сопровождавшегося мощным взрывом, из-за пределов территории проживания гостей", — утверждают в КСИР.
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Спецоперацию разработал и осуществил Израиль при поддержке США, подчеркивается в заявлении.
Ответом за кровь Хании будет суровое наказание, которое осуществится "подходящим образом в подходящем месте и времени", заверили в КСИР.
Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Ответственность оно возложило на Израиль и США, пообещав, что эта атака не останется без ответа.
По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.
Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
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