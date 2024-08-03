https://ria.ru/20240803/izrail-1963844821.html

Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма

Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма - РИА Новости, 03.08.2024

Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма

Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны Израиля... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T12:24

2024-08-03T12:24

2024-08-03T12:38

израиль

в мире

западный берег реки иордан

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Армия обороны Израиля, Израильское управление по безопасности (ISA) и полиция страны в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тулькарма", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

израиль

западный берег реки иордан

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израиль, в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал)