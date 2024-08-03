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Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма
Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма - РИА Новости, 03.08.2024
Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма
Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны Израиля... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:24
2024-08-03T12:24
2024-08-03T12:38
израиль
в мире
западный берег реки иордан
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Армия обороны Израиля, Израильское управление по безопасности (ISA) и полиция страны в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тулькарма", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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израиль, в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма
ЦАХАЛ: силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм