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Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма - РИА Новости, 03.08.2024
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12:24 03.08.2024 (обновлено: 12:38 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/izrail-1963844821.html
Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма
Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма - РИА Новости, 03.08.2024
Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма
Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны Израиля... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T12:24
2024-08-03T12:38
израиль
в мире
западный берег реки иордан
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале."Армия обороны Израиля, Израильское управление по безопасности (ISA) и полиция страны в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тулькарма", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html
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израиль, в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал)
Израиль, В мире, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израиль проводит контртеррористическую операцию в районе Тулькарма

ЦАХАЛ: силовики проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм

© AFP 2024 / JAAFAR ASHTIYEHИзраильские военные в городе Тулькарм на Западном берегу. 3 августа 2024
Израильские военные в городе Тулькарм на Западном берегу. 3 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AFP 2024 / JAAFAR ASHTIYEH
Израильские военные в городе Тулькарм на Западном берегу. 3 августа 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Силы безопасности Израиля проводят контртеррористическую операцию в районе города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
«
"Армия обороны Израиля, Израильское управление по безопасности (ISA) и полиция страны в настоящее время проводят контртеррористическую операцию в районе Тулькарма", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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