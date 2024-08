https://ria.ru/20240803/iran-1963820067.html

В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ

В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2024

В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ

В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности по делу об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T08:29

2024-08-03T08:29

2024-08-03T10:26

иран

израиль

хамас

моссад

оон

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963739472_0:36:3074:1765_1920x0_80_0_0_d5d83b5f3dc2039009f6adee527b42b5.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности по делу об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Более двух десятков человек были задержаны в Иране, в том числе высокопоставленные офицеры разведки, военные чиновники и штатные работники находящегося под защитой военных гостевого дома в Тегеране (где погиб Хания. — Прим. ред.)", — говорится в статье.По информации издания, сразу же после атаки агенты безопасности изолировали всех сотрудников гостевого дома и конфисковали у них электронные устройства, включая мобильные телефоны. Агенты также допросили высокопоставленных офицеров разведки и военных, ответственных за обеспечение безопасности Тегерана. Как утверждают источники New York Times, иранские спецслужбы считают, что "агенты, нанятые "Моссадом", все еще находятся в стране, и ставят своей целью их задержание. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Газета Telegraph со ссылкой на неназванных сотрудников Корпуса стражей исламской революции писала, что взрывчатку для убийства заложили агенты КСИР, нанятые израильской разведывательной службой "Моссад". Для иранских спецслужб инцидент стал "унижением и огромной брешью в безопасности", отмечало издание.ХАМАС возложил ответственность за убийство на Израиль и США и пообещал, что эта атака не останется без ответа. Представители ЦАХАЛ заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.

https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html

https://ria.ru/20240801/ssha-1963322531.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, израиль, хамас, моссад, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире