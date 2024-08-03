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В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2024
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08:29 03.08.2024 (обновлено: 10:26 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/iran-1963820067.html
В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ
В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2024
В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ
В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности по делу об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета New York Times со ссылкой на... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T08:29
2024-08-03T10:26
иран
израиль
хамас
моссад
оон
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
в мире
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности по делу об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. &quot;Более двух десятков человек были задержаны в Иране, в том числе высокопоставленные офицеры разведки, военные чиновники и штатные работники находящегося под защитой военных гостевого дома в Тегеране (где погиб Хания. — Прим. ред.)&quot;, — говорится в статье.По информации издания, сразу же после атаки агенты безопасности изолировали всех сотрудников гостевого дома и конфисковали у них электронные устройства, включая мобильные телефоны. Агенты также допросили высокопоставленных офицеров разведки и военных, ответственных за обеспечение безопасности Тегерана. Как утверждают источники New York Times, иранские спецслужбы считают, что "агенты, нанятые "Моссадом", все еще находятся в стране, и ставят своей целью их задержание. Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Газета Telegraph со ссылкой на неназванных сотрудников Корпуса стражей исламской революции писала, что взрывчатку для убийства заложили агенты КСИР, нанятые израильской разведывательной службой "Моссад". Для иранских спецслужб инцидент стал "унижением и огромной брешью в безопасности", отмечало издание.ХАМАС возложил ответственность за убийство на Израиль и США и пообещал, что эта атака не останется без ответа. Представители ЦАХАЛ заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе. По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.
https://ria.ru/20240731/iran-1963067800.html
https://ria.ru/20240801/ssha-1963322531.html
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иран, израиль, хамас, моссад, оон, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране, в мире
Иран, Израиль, ХАМАС, Моссад, ООН, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, В мире
В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности, пишут СМИ

NYT: в Иране задержали сотрудников сферы безопасности после убийства главы ХАМАС

© AP Photo / Vahid SalemiЦеремония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Иране задержали десятки сотрудников сферы безопасности по делу об убийстве главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
«

"Более двух десятков человек были задержаны в Иране, в том числе высокопоставленные офицеры разведки, военные чиновники и штатные работники находящегося под защитой военных гостевого дома в Тегеране (где погиб Хания. — Прим. ред.)", — говорится в статье.

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По информации издания, сразу же после атаки агенты безопасности изолировали всех сотрудников гостевого дома и конфисковали у них электронные устройства, включая мобильные телефоны. Агенты также допросили высокопоставленных офицеров разведки и военных, ответственных за обеспечение безопасности Тегерана.
Как утверждают источники New York Times, иранские спецслужбы считают, что "агенты, нанятые "Моссадом", все еще находятся в стране, и ставят своей целью их задержание.
Палестинское движение ХАМАС 31 июля сообщило о гибели Хании при ударе по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана.
Газета Telegraph со ссылкой на неназванных сотрудников Корпуса стражей исламской революции писала, что взрывчатку для убийства заложили агенты КСИР, нанятые израильской разведывательной службой "Моссад". Для иранских спецслужб инцидент стал "унижением и огромной брешью в безопасности", отмечало издание.
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ХАМАС возложил ответственность за убийство на Израиль и США и пообещал, что эта атака не останется без ответа. Представители ЦАХАЛ заявили, что не реагируют на сообщения СМИ об убийстве Хании, а израильским министрам, по сведениям газеты Jerusalem Post, поручили не высказываться по этому поводу.
Заместитель главы российского МИД Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.
По информации New York Times, после убийства Хании верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Позже постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать, когда посчитает это необходимым. Постпред подчеркнул, что этого убийства не произошло бы без поддержки американской разведки, и призвал Совбез ООН ввести санкции против Израиля.
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ИранИзраильХАМАСМоссадООНУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в ТегеранеВ мире
 
 
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