В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией
Более 30 детей заболели кишечной инфекцией в детском лагере под Калининградом
© Управление Роспотребнадзора по Калининградской областиДетский лагерь "Огонек" в Светлогорске
© Управление Роспотребнадзора по Калининградской области
Детский лагерь "Огонек" в Светлогорске
КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Больше 30 детей заболели острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, пять госпитализированы, детская смена приостановлена, сообщает региональный Роспотребнадзор.
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"Управление Роспотребнадзора Калининградской области приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонек" города Светлогорска. Общее количество пострадавших - 32 человека. Госпитализированы пять человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в лагере отобраны пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследованы сотрудники и заболевшие дети.
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"В ходе эпидемиологического расследования установлены факты нарушения противоэпидемического режима в части непринятия необходимых мер по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции. Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере "Огонек" с 03.08.2024. Ситуация находится на контроле управления. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - уточнили в Роспотребнадзоре.
По информации пресс-службы управления регионального СК, организована доследственная проверка по факту отравления детей.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области... незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении.
ВРИО губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" под контролем.
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"На месте работают администрация Калининграда, Роспотребнадзор и министерство образования. Министр образования Светлана Трусенёва и глава администрации города Елена Дятлова ночью, находясь на месте, по телефону доложили о ситуации. Глава администрации докладывает каждые два часа", - написал Беспрозванных.