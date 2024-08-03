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В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 03.08.2024
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15:28 03.08.2024 (обновлено: 15:57 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/infektsiya-1963865856.html
В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией
В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 03.08.2024
В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией
Больше 30 детей заболели острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, пять госпитализированы, детская смена... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T15:28
2024-08-03T15:57
происшествия
здоровье - общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Больше 30 детей заболели острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, пять госпитализированы, детская смена приостановлена, сообщает региональный Роспотребнадзор. "Управление Роспотребнадзора Калининградской области приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонек" города Светлогорска. Общее количество пострадавших - 32 человека. Госпитализированы пять человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в лагере отобраны пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследованы сотрудники и заболевшие дети. "В ходе эпидемиологического расследования установлены факты нарушения противоэпидемического режима в части непринятия необходимых мер по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции. Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере "Огонек" с 03.08.2024. Ситуация находится на контроле управления. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - уточнили в Роспотребнадзоре. По информации пресс-службы управления регионального СК, организована доследственная проверка по факту отравления детей. "По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области... незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении. ВРИО губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" под контролем. "На месте работают администрация Калининграда, Роспотребнадзор и министерство образования. Министр образования Светлана Трусенёва и глава администрации города Елена Дятлова ночью, находясь на месте, по телефону доложили о ситуации. Глава администрации докладывает каждые два часа", - написал Беспрозванных.
https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html
https://ria.ru/20240721/otravlenie-1961073599.html
https://ria.ru/20240714/deti-1959621365.html
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происшествия, здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией

Более 30 детей заболели кишечной инфекцией в детском лагере под Калининградом

© Управление Роспотребнадзора по Калининградской областиДетский лагерь "Огонек" в Светлогорске
Детский лагерь Огонек в Светлогорске - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© Управление Роспотребнадзора по Калининградской области
Детский лагерь "Огонек" в Светлогорске
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Больше 30 детей заболели острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, пять госпитализированы, детская смена приостановлена, сообщает региональный Роспотребнадзор.
«
"Управление Роспотребнадзора Калининградской области приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонек" города Светлогорска. Общее количество пострадавших - 32 человека. Госпитализированы пять человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в лагере отобраны пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследованы сотрудники и заболевшие дети.
«
"В ходе эпидемиологического расследования установлены факты нарушения противоэпидемического режима в части непринятия необходимых мер по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции. Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере "Огонек" с 03.08.2024. Ситуация находится на контроле управления. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - уточнили в Роспотребнадзоре.
По информации пресс-службы управления регионального СК, организована доследственная проверка по факту отравления детей.
"По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области... незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении.
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ВРИО губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" под контролем.
«
"На месте работают администрация Калининграда, Роспотребнадзор и министерство образования. Министр образования Светлана Трусенёва и глава администрации города Елена Дятлова ночью, находясь на месте, по телефону доложили о ситуации. Глава администрации докладывает каждые два часа", - написал Беспрозванных.
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