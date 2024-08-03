https://ria.ru/20240803/infektsiya-1963865856.html

В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией

В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией - РИА Новости, 03.08.2024

В Калининградской области более 30 детей заболели кишечной инфекцией

Больше 30 детей заболели острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, пять госпитализированы, детская смена... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T15:28

2024-08-03T15:28

2024-08-03T15:57

происшествия

здоровье - общество

калининградская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Больше 30 детей заболели острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" в Светлогорске под Калининградом, пять госпитализированы, детская смена приостановлена, сообщает региональный Роспотребнадзор. "Управление Роспотребнадзора Калининградской области приступило к эпидемиологическому расследованию и проведению противоэпидемических мероприятий по факту групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией в детском лагере "Огонек" города Светлогорска. Общее количество пострадавших - 32 человека. Госпитализированы пять человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что в лагере отобраны пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, обследованы сотрудники и заболевшие дети. "В ходе эпидемиологического расследования установлены факты нарушения противоэпидемического режима в части непринятия необходимых мер по изоляции и отстранению из коллектива первых заболевших, что могло способствовать распространению инфекции. Принято решение о досрочном приостановлении смены в лагере "Огонек" с 03.08.2024. Ситуация находится на контроле управления. Противоэпидемические мероприятия продолжаются", - уточнили в Роспотребнадзоре. По информации пресс-службы управления регионального СК, организована доследственная проверка по факту отравления детей. "По указанию руководителя следственного управления СК России по Калининградской области... незамедлительно организована доследственная проверка. В ходе проверки выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего", - говорится в сообщении. ВРИО губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале сообщил, что ситуация с массовой вспышкой острой кишечной инфекции в детском лагере "Огонек" под контролем. "На месте работают администрация Калининграда, Роспотребнадзор и министерство образования. Министр образования Светлана Трусенёва и глава администрации города Елена Дятлова ночью, находясь на месте, по телефону доложили о ситуации. Глава администрации докладывает каждые два часа", - написал Беспрозванных.

https://ria.ru/20240725/infektsiya-1962005999.html

https://ria.ru/20240721/otravlenie-1961073599.html

https://ria.ru/20240714/deti-1959621365.html

калининградская область

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происшествия, здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)