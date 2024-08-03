https://ria.ru/20240803/harkov-1963817354.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2024
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T07:44
2024-08-03T07:44
2024-08-03T09:44
харьков
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_0:159:3037:1867_1920x0_80_0_0_e2a949db9fce4692b2aae4dba1f06fed.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе."В Харькове прозвучали взрывы", — написал он.Чуть позже мэр уточнил, что это произошло в ближнем пригороде.Воздушную тревогу в Харьковской области на тот момент не объявляли.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240803/oblast-1963809700.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856764422_169:0:2869:2025_1920x0_80_0_0_a81e7fbe14081914782aa6292d03f5e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, харьковская область
Харьков, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе