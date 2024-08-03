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В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2024
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07:44 03.08.2024 (обновлено: 09:44 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/harkov-1963817354.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2024
В Харькове прогремели взрывы
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T07:44
2024-08-03T09:44
харьков
украина
харьковская область
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе.&quot;В Харькове прозвучали взрывы&quot;, — написал он.Чуть позже мэр уточнил, что это произошло в ближнем пригороде.Воздушную тревогу в Харьковской области на тот момент не объявляли.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240803/oblast-1963809700.html
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харьков, украина, харьковская область
Харьков, Украина, Харьковская область
В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

© AP Photo / Vadim BelikovХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© AP Photo / Vadim Belikov
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе.
«

"В Харькове прозвучали взрывы", — написал он.

Чуть позже мэр уточнил, что это произошло в ближнем пригороде.
Воздушную тревогу в Харьковской области на тот момент не объявляли.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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ХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
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