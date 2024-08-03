https://ria.ru/20240803/harkov-1963817354.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 03.08.2024

В Харькове прогремели взрывы

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T07:44

2024-08-03T07:44

2024-08-03T09:44

харьков

украина

харьковская область

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрывах в городе."В Харькове прозвучали взрывы", — написал он.Чуть позже мэр уточнил, что это произошло в ближнем пригороде.Воздушную тревогу в Харьковской области на тот момент не объявляли.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240803/oblast-1963809700.html

харьков

украина

харьковская область

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харьков, украина, харьковская область