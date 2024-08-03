https://ria.ru/20240803/hamovniki-1963799590.html

Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за Ночного забега

Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за Ночного забега - РИА Новости, 03.08.2024

Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за Ночного забега

Несколько улиц в московском районе Хамовники перекроют в ночь с субботы на воскресенье из-за проведения Ночного забега. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T00:25

2024-08-03T00:25

2024-08-03T00:25

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москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Несколько улиц в московском районе Хамовники перекроют в ночь с субботы на воскресенье из-за проведения Ночного забега. Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в связи с проведением массового забега с 21.30 3 августа до 01.00 4 августа нельзя будет проехать на участке аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. Также с 22.00 3 августа до 00.45 4 августа перекроют движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных от аллеи Славы до дома 22, строения 4 на Фрунзенской набережной. Парковка на участках будет запрещена с 00.01 3 августа до окончания забега. Ночной забег пройдет в ночь с 3 на 4 августа на территории Олимпийского комплекса "Лужники", тысячи участников уже в 11-й раз преодолеют 10 километров по набережным Москвы, сообщали в пресс-службе Бегового сообщества. Забег начнется в 22.30 и завершится после полуночи, когда последний участник пересечет финишную линию. Бегуны стартуют у стен Малой спортивной арены и пробегут по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса "Лужники".

https://ria.ru/20240802/oktyabr-1963785203.html

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городское хозяйство москвы, москва