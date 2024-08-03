https://ria.ru/20240803/hamovniki-1963799590.html
Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за Ночного забега
Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за Ночного забега - РИА Новости, 03.08.2024
Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за Ночного забега
Несколько улиц в московском районе Хамовники перекроют в ночь с субботы на воскресенье из-за проведения Ночного забега. РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T00:25
2024-08-03T00:25
2024-08-03T00:25
городское хозяйство москвы
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856298487_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_97dbe2e5cd3781dfced14ae31ab818d0.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Несколько улиц в московском районе Хамовники перекроют в ночь с субботы на воскресенье из-за проведения Ночного забега. Как сообщалось на сайте мэра и правительства Москвы, в связи с проведением массового забега с 21.30 3 августа до 01.00 4 августа нельзя будет проехать на участке аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной. Также с 22.00 3 августа до 00.45 4 августа перекроют движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных от аллеи Славы до дома 22, строения 4 на Фрунзенской набережной. Парковка на участках будет запрещена с 00.01 3 августа до окончания забега. Ночной забег пройдет в ночь с 3 на 4 августа на территории Олимпийского комплекса "Лужники", тысячи участников уже в 11-й раз преодолеют 10 километров по набережным Москвы, сообщали в пресс-службе Бегового сообщества. Забег начнется в 22.30 и завершится после полуночи, когда последний участник пересечет финишную линию. Бегуны стартуют у стен Малой спортивной арены и пробегут по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса "Лужники".
https://ria.ru/20240802/oktyabr-1963785203.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856298487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c0e38609f628f1524d0f19878e059447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва
Городское хозяйство Москвы, Москва
Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за Ночного забега
Несколько улиц в Хамовниках перекроют из-за проведения Ночного забега
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Несколько улиц в московском районе Хамовники перекроют в ночь с субботы на воскресенье из-за проведения Ночного забега.
Как сообщалось на сайте
мэра и правительства Москвы, в связи с проведением массового забега с 21.30 3 августа до 01.00 4 августа нельзя будет проехать на участке аллеи Славы от улицы Лужники до Лужнецкой набережной.
Также с 22.00 3 августа до 00.45 4 августа перекроют движение на Лужнецкой и Фрунзенской набережных от аллеи Славы до дома 22, строения 4 на Фрунзенской набережной. Парковка на участках будет запрещена с 00.01 3 августа до окончания забега.
Ночной забег пройдет в ночь с 3 на 4 августа на территории Олимпийского комплекса "Лужники", тысячи участников уже в 11-й раз преодолеют 10 километров по набережным Москвы, сообщали в пресс-службе Бегового сообщества.
Забег начнется в 22.30 и завершится после полуночи, когда последний участник пересечет финишную линию. Бегуны стартуют у стен Малой спортивной арены и пробегут по Лужнецкой и Фрунзенской набережным, а также по территории Олимпийского комплекса "Лужники".