Гватемала не признает результаты выборов в Венесуэле
Гватемала заявила о непризнании итогов президентских выборов в Венесуэле
© AP Photo / Fernando VergaraСторонники Николаса Мадуро у президентского дворца в центре Каракаса
© AP Photo / Fernando Vergara
Сторонники Николаса Мадуро у президентского дворца в центре Каракаса. Архивное фото
КАРАКАС, 3 авг - РИА Новости. Правительство Гватемалы не признает результаты состоявшихся в Венесуэле выборов президента, на которых победил действующий лидер Николас Мадуро, в связи с предполагаемыми нарушениями и "общественными жалобами", сообщил МИД центральноамериканской страны.
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"Гватемала не признает результаты президентских выборов в Венесуэле, состоявшихся 28 июля 2024 года, из-за отсутствия соответствующих гарантий и неуважения народной воли, выраженной венесуэльским народом на избирательных участках. Гватемала... выражает готовность сотрудничать с международным сообществом в поиске дипломатических решений, гарантирующих уважение воли венесуэльского народа и укрепление демократии в регионе", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, Национальный избирательный совет провозгласил их победителем Николаса Мадуро. На следующий день в стране разгорелись протесты несогласных с результатами этих выборов, в Каракасе и других городах начались столкновения между силовиками и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью, были уничтожены более 250 опорных пунктов полиции, зафиксированы множественные акты вандализма и грабежи. Мадуро 31 июля сообщил, что правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек, их обвиняют в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме, еще тысячу участников беспорядков до сих пор разыскивают.
Вашингтон, не дожидаясь результатов подсчета и последующего аудита голосов, призывал мировое сообщество признать лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, "учитывая явные доказательства". Законодатели США и ЕС, курирующие вопросы международных отношений, в пятницу пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро "ответственностью", если тот добровольно не откажется от полномочий главы государства после прошедших выборов, назвав результаты голосования сфабрикованными.
Венесуэльская оппозиция на митингах заявляет, что располагает доказательствами своей победы - якобы имеющиеся у них протоколы демонстрируют убедительную победу Гонсалеса, получившего "более 8 миллионов голосов".
В Москве после оглашения официальных результатов выборов заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.