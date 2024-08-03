https://ria.ru/20240803/gubernator-1963808047.html

В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты

В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты - РИА Новости, 03.08.2024

В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты

Ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T03:12

2024-08-03T03:12

2024-08-03T03:39

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.Возгорания ликвидируют экстренные службы, информация о пострадавших уточняется, добавил глава региона.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240803/orel-1963805866.html

ростовская область

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ростовская область, происшествия