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В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты - РИА Новости, 03.08.2024
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты
Ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:12
2024-08-03T03:12
2024-08-03T03:39
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.Возгорания ликвидируют экстренные службы, информация о пострадавших уточняется, добавил глава региона.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты
Губернатор: в Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты