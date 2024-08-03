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В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты - РИА Новости, 03.08.2024
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03:12 03.08.2024 (обновлено: 03:39 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/gubernator-1963808047.html
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты - РИА Новости, 03.08.2024
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты
Ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T03:12
2024-08-03T03:39
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.Возгорания ликвидируют экстренные службы, информация о пострадавших уточняется, добавил глава региона.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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ростовская область, происшествия
Ростовская область, Происшествия
В Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты

Губернатор: в Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждены складские объекты

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль пожарной охраны МЧС
Автомобиль пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль пожарной охраны МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ряд складских объектов в Каменском и Морозовском районах Ростовской области повреждены из-за массированной атаки БПЛА, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Возгорания ликвидируют экстренные службы, информация о пострадавших уточняется, добавил глава региона.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В ряде действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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