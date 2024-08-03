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При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек - РИА Новости, 03.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 03.08.2024 (обновлено: 09:41 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/gladkov-1963829270.html
При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек
При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек - РИА Новости, 03.08.2024
При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек
Водитель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородском районе, ему оказали помощь на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T09:29
2024-08-03T09:41
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородском районе, ему оказали помощь на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два населенных пункта в Белгородском районе атакованы дронами ВСУ. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек

Гладков: при атаке дрона в Белгородском районе пострадал водитель автомобиля

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородском районе, ему оказали помощь на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Два населенных пункта в Белгородском районе атакованы дронами ВСУ. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте", - написал Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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