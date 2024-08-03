https://ria.ru/20240803/gladkov-1963829270.html

При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек

При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек - РИА Новости, 03.08.2024

При атаке дрона на Белгородскую область пострадал человек

Водитель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородском районе, ему оказали помощь на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T09:29

2024-08-03T09:29

2024-08-03T09:41

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Водитель пострадал при атаке украинского дрона в Белгородском районе, ему оказали помощь на месте, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Два населенных пункта в Белгородском районе атакованы дронами ВСУ. В селе Салтыково дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения правой кисти. Бригада СМП оказала ему медицинскую помощь на месте", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия