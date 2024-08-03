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В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе

В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 03.08.2024

В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе

Резервуар горел на нефтебазе в белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T06:03

2024-08-03T06:03

2024-08-03T06:12

происшествия

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Резервуар горел на нефтебазе в белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание", - написал он.Гладков добавил, что пострадавших нет.ГУМЧС в Белгородской области объявляло опасность атаки БПЛА в 3.56 мск.

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белгородская область

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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область