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В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 03.08.2024
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06:03 03.08.2024 (обновлено: 06:12 03.08.2024)
https://ria.ru/20240803/gladkov-1963813500.html
В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе
В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе - РИА Новости, 03.08.2024
В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе
Резервуар горел на нефтебазе в белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T06:03
2024-08-03T06:12
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Резервуар горел на нефтебазе в белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание", - написал он.Гладков добавил, что пострадавших нет.ГУМЧС в Белгородской области объявляло опасность атаки БПЛА в 3.56 мск.
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
В Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе

Гладков: в Белгородской области потушили горевший резервуар на нефтебазе

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области
Автомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль пожарной охраны МЧС России в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Резервуар горел на нефтебазе в белгородской области из-за атаки беспилотников ВСУ, возгорание ликвидировано, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ с помощью беспилотников атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа. В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали возгорание", - написал он.
Гладков добавил, что пострадавших нет.
ГУМЧС в Белгородской области объявляло опасность атаки БПЛА в 3.56 мск.
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