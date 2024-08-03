https://ria.ru/20240803/gaza-1963901773.html

СМИ: переговоры в Каире о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик

СМИ: переговоры в Каире о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик - РИА Новости, 03.08.2024

СМИ: переговоры в Каире о прекращении огня в секторе Газа зашли в тупик

Переговоры в Каире по заложникам и прекращению огня в Газе не привели к прорыву в субботу и зашли в тупик, сообщил журналист портала Axios Барак Равид. РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T20:07

2024-08-03T20:07

2024-08-03T20:19

каир (город)

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

исмаил хания

израиль

египет

сами абу зухри

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переговоры в Каире по заложникам и прекращению огня в Газе не привели к прорыву в субботу и зашли в тупик, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.В субботу Axios сообщал, что высокопоставленная делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры со спецслужбами Египта по прекращению огня в секторе Газа и заложникам, удерживаемым палестинским движением ХАМАС."Два израильских чиновника сказали мне, что переговоры, которые израильская делегация провела в Каире в субботу, не привели к прорыву, также они подчеркнули, что переговоры зашли в тупик, и возможное соглашение по заложникам и прекращению огня еще далеко", - написал Равид на своей странице в соцсети X.В пятницу новостное агентство EFE со ссылкой на египетские источники в органах безопасности передавало, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров по сектору Газа. В свою очередь представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил западным СМИ, что Нетаньяху "не хочет прекращать войну" и "прикрывается" подобными заявлениями.

https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240803/tsentr-1963878534.html

каир (город)

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каир (город), в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, исмаил хания, израиль, египет, сами абу зухри, биньямин нетаньяху, хамас