https://ria.ru/20240803/gaza-1963860729.html

СМИ: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа

СМИ: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа - РИА Новости, 03.08.2024

СМИ: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа

Высокопоставленная делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры со спецслужбами Египта по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским... РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-03T14:35

2024-08-03T14:35

2024-08-03T14:36

израиль

каир (город)

египет

биньямин нетаньяху

исмаил хания

сами абу зухри

шабак

моссад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131520/50/1315205084_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2f9d1e9437f51f7220009454d3bc7c4f.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Высокопоставленная делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры со спецслужбами Египта по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники. "Высокопоставленная израильская делегация в составе директора (разведслужбы) "Моссад" Давида Барнеа и директора (службы безопасности) ШАБАК Ронена Бара прибыла сегодня в Каир на переговоры с главой разведки Египта Аббасом Камелем по прекращению огня и обмену заложников в Газе", - написал он на своей странице в соцсети Х. Отмечается, что стороны также обсудят открытие КПП "Рафах" и безопасность на границе между сектором Газа и Египтом. Как сообщили источники, приезд израильской делегации – результат активного воздействия со стороны Вашингтона. Ранее в пятницу новостное агентство EFE со ссылкой на египетские источники в органах безопасности сообщило, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров по сектору Газа. В свою очередь представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил западным СМИ, что Нетаньяху "не хочет прекращать войну" и "прикрывается" подобными заявлениями.

https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240802/mid-1963734652.html

израиль

каир (город)

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, исмаил хания, сами абу зухри, шабак, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире