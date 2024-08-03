https://ria.ru/20240803/gaza-1963860729.html
СМИ: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа
СМИ: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа - РИА Новости, 03.08.2024
СМИ: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа
Высокопоставленная делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры со спецслужбами Египта по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским... РИА Новости, 03.08.2024
2024-08-03T14:35
2024-08-03T14:35
2024-08-03T14:36
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Высокопоставленная делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры со спецслужбами Египта по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложников с палестинским движением ХАМАС, сообщил журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источники. "Высокопоставленная израильская делегация в составе директора (разведслужбы) "Моссад" Давида Барнеа и директора (службы безопасности) ШАБАК Ронена Бара прибыла сегодня в Каир на переговоры с главой разведки Египта Аббасом Камелем по прекращению огня и обмену заложников в Газе", - написал он на своей странице в соцсети Х. Отмечается, что стороны также обсудят открытие КПП "Рафах" и безопасность на границе между сектором Газа и Египтом. Как сообщили источники, приезд израильской делегации – результат активного воздействия со стороны Вашингтона. Ранее в пятницу новостное агентство EFE со ссылкой на египетские источники в органах безопасности сообщило, что контакты между египетскими и катарскими посредниками с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа "полностью прекратились" после убийства главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. В пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уполномочил израильских переговорщиков отправиться в Каир для переговоров по сектору Газа. В свою очередь представитель палестинского движения ХАМАС Сами Абу Зухри заявил западным СМИ, что Нетаньяху "не хочет прекращать войну" и "прикрывается" подобными заявлениями.
https://ria.ru/20240803/konflikt-1915630213.html
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израиль, каир (город), египет, биньямин нетаньяху, исмаил хания, сами абу зухри, шабак, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Каир (город), Египет, Биньямин Нетаньяху, Исмаил Хания, Сами Абу Зухри, ШАБАК, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа
Axios: израильская делегация прибыла в Каир на переговоры по сектору Газа